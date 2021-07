Flugzeug aus Wien musste kurz nach Start umkehren

Zwischenstopp in Norwegen?

Die erste Überraschung kam noch vor dem Abheben per Lautsprecher-Durchsage: Das Flugzeug müsse in Norwegen zwischenlanden, um Treibstoff aufzunehmen. „Wir Passagiere wussten im Vorfeld nichts von dieser Zwischenlandung, es wurde mit ,Fracht‘ und ,viel Gepäck‘ begründet“, so Schieder. Nach einer halben Stunde in der Luft gingen die Probleme jedoch richtig los.