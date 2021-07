Termine kann man bald individuell vereinbaren

Flexible Terminbuchung

Zusätzlich zum Angebot ohne Anmeldung können Impfwillige sich ab Mitte August individuell und flexibel Termine über www.tirolimpft.at vereinbaren. Das Terminbuchungssystem werde aktuell so überarbeitet, dass es dann ähnlich funktioniere wie jenes von „Tirol testet“ für Antigen-Tests, erklärt Leja. So könne man seinen Stich in einem bestimmten Zeitfenster buchen, um Wartezeiten zu vermeiden.