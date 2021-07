Zwei Mädchen auf E-Scooter von Auto angefahren

Die beiden 16-jährigen Mädchen waren am Mittwoch um 16.30 Uhr auf ihrem E-Scooter in der Dornbirner Eisengasse unterwegs. Als sie vom Gehsteig auf die Straße wechseln wollten, kollidierten sie mit einem Pkw. Beide Mädchen stürzten, eines davon verletzte sich am linken Arm.