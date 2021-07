Wildtierhandel bedroht gefährdete Tiger

Politik muss Wildtierhandel verbieten

Über Internetplattformen kann man in Osteuropa Tiger- oder Löwenbabys kaufen. Eignungsnachweise sind dafür nicht erforderlich. Dabei stellen die Großkatzen hohe Anforderungen an ihren Lebensraum, weshalb tausende Tiere in der Gefangenschaft leiden: Sie werden als Statussymbol missbraucht, müssen in Zirkussen unter Androhung von Schmerzen Kunststücke vorführen und vegetieren in meist viel zu kleinen Käfigen dahin – vollkommen legal. Sogar in Deutschland ist es in einigen Bundesländern ohne große Auflagen erlaubt, einen Tiger als Heimtier zu halten.