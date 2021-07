Wasserrettung barg fünf Stand-Up-Paddler

Am Wolfgangsee wurde die Wasserrettung insgesamt zu vier Einsätzen gerufen. Mehrere Personen, die sich in Not befanden, konnten sich entweder selbstständig oder mit Hilfe von Wassersportlern retten, die zum Zeitpunkt des Unwetters in der Nähe waren. Am Mondsee mussten gleich fünf Stand-Up-Paddler sowie zwei Personen mit einem Schlauchboot von der Wasserrettung geborgen werden. Alle Personen blieben unverletzt. Auch die örtliche Feuerwehr sowie das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort im Einsatz.