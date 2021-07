Balkon fängt Feuer wegen Zigarette vom Vortag!

Im Innsbrucker Stadtteil Hötting fängt ein Blumentopf plötzlich Feuer und infolgedessen entflammt auch der Holzboden des Balkons. Daheim war zwar niemand - doch der Rauch wurde bemerkt und so konnten die Feuerwehrleute, die über das Balkongeländer kletterten, nur kurze Zeit später das Feuer erfolgreich löschen. Der Wohnungseigentümer (39) konnte immerhin telefonisch erreicht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zur Brandursache sieht es ganz danach aus, als ob der Brand von einer Zigarette, die bereits am Vortag in der Blumentopferde ausgedrückt wurde, ausgelöst wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.