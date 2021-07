„BMI wurde 1830 von einem Mathematiker entwickelt“

Was darf ich essen und wovon sollte ich die Finger lassen? Diese Frage beschäftigt uns häufig im Alltag. Wir sind täglich damit konfrontiert welche Lebensmittel wir unserem Körper zuführen. Im regelmäßigen Abstand fragen wir uns ob wir uns bestimmte Speisen überhaupt gönnen dürfen aber woher kommt diese Frage eigentlich? Warum ist der „BMI“ (Body Mass Index) so problematisch? Wie gelangen wir an ein gesundes Essverhalten und was hat das Ganze mit Social Media zu tun? Darüber spricht Raphaela Scharf mit Diätologin und Ernährungstherapeutin Isabel Bersenkowitsch.