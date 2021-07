Mit Pkw gegen Mauer gekracht - Lenkerin verletzt

Die Autolenkerin war gegen 5.30 Uhr auf der B179 in Richtung Reutte unterwegs, als sie bei Biberwier in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet. „Daraufhin prallte der Wagen gegen eine Mauer. Die Frau konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie erlitt Verletzungen am Knie, Oberkörper und Kopf“, heißt es vonseiten der Polizei.