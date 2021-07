Nach Corona-Pause: Neue Filme am laufenden Band

Produzent Klaus Graf führte als Obmann der Kärntner Film- und Musikwirtschaft durch den Abend: „Wir haben Vollbeschäftigung, nach der Corona-Pause werden viele Filme gedreht.“ Als Fördersumme werden in Kärnten 300.000 Euro vergeben, weitere 100.000 sind für Kulturprojekte vorgesehen. „14 Filme werden heuer unterstützt“, so Landeshauptmann Peter Kaiser. Die Wertschöpfung in Kärnten sei riesig. „Jeder Film-Euro wurde in den letzten Jahren versechsfacht“, ergänzt Graf, der Martina Plamenig als neue Leiterin der Carinthia Film-Commission vorstellte.