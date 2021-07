Sechs Millionen Euro für moderne Ampeln

Grünes Licht für die Erneuerung der Verkehrsampeln hat noch vor der Sommerpause der Gemeinderat gegeben. In wenigen Wochen fällt nun in der Kaisergasse und der Muldenstraße/Tungassingerstraße der Startschuss zur Umstellung der insgesamt 200 Anlagen, die schon mehr als zwei Jahrzehnte am Buckel haben.