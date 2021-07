Den Arbeitsweg schafft man auch ohne das Auto

Zudem werden all jene, die, so Pucher, „nicht nur fit bleiben wollen, sondern ihren Arbeitsweg auch umweltbewusst bestreiten“, mit kostenlosen Radjacken belohnt, die für mehr Sichtbarkeit auf den Straßen sorgen sollen. Und weil die Pachern-Hauptstraße, über die die meisten Mitarbeiter in die Arbeit kommen, für Biker nicht besonders sicher ist, läuft gerade eine Informationskampagne, die aufklärt, welche alternativen Strecken es für Radler gibt.