NBA-Star Doncic bei Sloweniens Sieg überragend

Bei seiner ersten Teilnahme an Sommerspielen überhaupt hat Europameister Slowenien durch den Erfolg über den Vizeweltmeister, bei dem Routinier Luis Scola mit 23 Punkten am erfolgreichsten war, in der Gruppe C beste Aussichten auf den Einzug in das Viertelfinale. Die weiteren Gegner sind Weltmeister Spanien und Außenseiter Japan.