Ohne Training sprang Luca Rauchenwald zu Bronze!

Dabei war der Krumpendorfer wegen seines Aufnahmetests zum Medizinstudium in Wien überhaupt zu spät zur EM angereist, hatte das Training am Mittwoch versäumt. „Ich war davor fünf Tage nicht auf dem Wasser“, lacht er, der nun die U 21-EM in zwei Wochen in Spanien locker angehen kann. „Jetzt habe ich Selbstvertrauen getankt. Gold ist das Ziel.“