Polcanova-Lehrstunde! Inderin Batra 4:0 geschlagen

Die Oberösterreicherin Sofia Polcanova steht beim olympischen Tischtennis-Turnier im Achtelfinale. Die 26-Jährige besiegte am Montag in der dritten Runde in ihrem Auftaktmatch die unangenehm spielende Inderin Manika Batra 4:0 (8,2,5,7) und spielt nun am Dienstag gegen die Japanerin Kasumi Ishikawa um einen Platz im Achtelfinale.