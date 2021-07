Novak Djokovic gegen Struff souverän weiter

Der Serbe unterstrich nicht nur, dass er Gold in Tokio holen will, sondern mit den folgenden US Open auch den „Golden Slam“, also neben dem Olympia-Triumph auch alle vier Grand-Slam-Turniere in einem Jahr zu komplettieren gedenkt. Nächster Gegner ist der Spanier Alejandro Davidovich Fokina (16), der gegen John Millman beim 6:4,6:7(4),6:3 über drei Sätze musste. Für Fokina Gelegenheit zur Revanche - das bisher einzige Duell verlor er heuer in Rom klar 2:6, 1:6.