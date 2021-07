Skateboard: 13-jährige Japanerin Nishiya siegt

Für Julia Brückler, Österreichs Beitrag bei der olympischen Skateboard-Premiere in Tokio, war nichts zu holen. Die Niederösterreicherin erzielte am Montag mit ihren beiden Läufen und den Einzeltricks insgesamt 5,10 Punkte und lag damit am Ende auf Platz 18 von 20 Teilnehmerinnen. Nur die besten acht Skaterinnen waren im Finale wieder am Start.