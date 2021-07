Müllberge wachsen auch auf steirischen Autobahnen

Die Asfinag appelliert mit der Kampagne „Auffüllen statt Wegwerfen“ an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer; vor allem der Plastikmüll trägt zur Umweltproblematik bei. Jedes Jahr fallen in Österreich 900.000 Tonnen davon an. Und viel fliegt, wie man tagtäglich beobachten kann, einfach aus geöffneten Autofenstern in die Landschaft.