Wien: 66-Jährige bei Zimmerbrand schwerst verletzt

Dramatischer Einsatz am Samstagabend im Wiener Bezirk Brigittenau: Eine 66 Jahre alte Frau musste im Zuge eines Zimmerbrandes von der Feuerwehr aus der Wohnung im fünften Stock per Drehleiter vom Balkon geborgen werden - sie erlitt nach Angaben der Polizei lebensgefährliche Verletzungen. Ebenfalls gerettet werden musste eine Familie mit ihren beiden Kleinkindern aus einer Nachbarwohnung. Drei Familienmitglieder, darunter die beiden Kinder, trugen Rauchgasvergiftungen davon. Im Zuge des Löscheinsatzes entdeckten die Einsatzkräfte in der Brandwohnung noch einen kleinen Hund - er hatte das Feuer überlebt.