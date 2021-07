Jetzt haben Einbrecher wieder Hochsaison

Einbruchsalarm in der Steiermark! Urlaubszeit ist auch Hochsaison für Kriminelle - in den vergangenen Tagen muss die Polizei wieder vermehrt wegen Einbrüchen in Wohnungen und Einfamilienhäuser ausrücken. Die Täter schlugen in Graz und Hofstätten an der Raab zu. Einmal mehr mahnen die Kriminalisten zu Vorsicht.