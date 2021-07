Rollende Box mit jede Menge Tiroler Spezialitäten

Heimische Produkte ziehen bei Kunden. Besonders Lebensmittel. Doch wie preist man diese an? Mitten in der Corona-Krise kam Erika Wach eine zündende Geschäftsidee. Ein Container gefüllt mit Zwiebeln, roten Rüben, Eiern und ganz besonderen Kartoffeln. Am Samstag sperrte die „Nannis Frischebox“ in Innsbruck-Arzl auf.