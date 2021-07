Nach Kritik: „Ich möchte solche Typen wie Marco!“

Bei Trainer Manfred Schmid („wir haben es vom Kopf her nicht geschafft, dass wir totale Laufbereitschaft bringen und in die Zweikämpfe gehen“) und Torschütze Marco Djuricin, der sich im TV-Interview kein Blatt vor den Mund nahm: „Es tut mir leid für die Leute, die eine schwierige Zeit haben, nach zwei Jahren hierher kommen, uns anfeuern – und wir spielen so einen Fußball. Das ist nicht in Ordnung.“ Noch mehr ärgerte ihn seine Auswechslung: „Ich habe jetzt zwei Spiele gemacht, zwei Tore geschossen und musste zweimal in der 60. Minute raus – das passt mir natürlich nicht!“