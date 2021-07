Kaprun: Feuer zerstört Almhütte, mehrere Verletzte

Großeinsatz in Kaprun im Salzburger Pinzgau: Aus bislang ungeklärter Ursache fing am Freitagabend die Fürthermoar Alm Feuer. Die Hütte stand in Vollbrand, konnte trotz des beherzten Einsatzes einer Vielzahl an Einsatzkräften nicht mehr gerettet werden. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt. Insgesamt mussten 15 Menschen vom Roten Kreuz versorgt werden, vier der Opfer wurden ins Spital gebracht.