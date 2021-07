Generalprobe für Tokio verpatzt: Wolf verpasst Cut

Der Tiroler Golf-Proette Christine Wolf ist die Generalprobe für das Olympia-Turnier in Tokio misslungen. Nach neun Saisonturnieren mit vier Top-Ten-Platzierungen verpasste die 32-Jährige beim Evian Championship in Frankreich erstmals 2021 den Cut. Eine 74er-Runde (3 über Par) und ein Gesamtscore von vier über Par warfen Wolf am Freitag auf den 99. Platz zurück, bei einem der fünf weltweit größten Turniere (4,5 Mio. Dollar) fehlten drei Schläge auf die Preisgeldränge.