„Nicht jeder, der am Strand liegt, ist gefährdet“

Ein Drittel aller Neuinfektionen mit der Delta-Variante in Österreich ist auf Reiserückkehrer zurückzuführen. „Man muss die Zahlen differenziert sehen“, sagt Andrea Hansal vom Verkehrsbüro im krone.tv-Talk. „Was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist, dass sich sehr viele junge Menschen mit dem Virus infizieren. Die haben - aller Voraussicht nach - noch nicht den vollen Impfschutz.“ Außerdem gebe es viele Rückkehrer von großen Maturareisen. Grundsätzlich gelte aber: „Nicht jeder, der in Griechenland am Strand liegt, ist wirklich gefährdet.“