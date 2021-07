Ötztaler Kraftplatz bei der Schweinfurter Hütte

Nach rund drei Kilometern geht es am Larstighof vorbei, die Route leitet in der Folge erstmals zügiger aufwärts. Bei der Brücke über den Talbach bleiben wir auf dem Forstweg (nicht zum Hüttensteig wechseln), wenig später geht man an der Kleinhorlachalm vorbei. Rechts oberhalb zeigt sich die Schweinfurter Hütte.