Bergtouren in Tirol forderten zwei Schwerverletzte

Die Serie an fatalen Ereignissen in den Tiroler Bergen reißt nicht ab! Nachdem es am Dienstag und Sonntag schon zwei Tote zu beklagen gab, verletzten sich am Mittwoch zwei deutsche Alpinisten (24 und 30 Jahre alt) bei Touren in den Bezirken Schwaz bzw. Imst schwer. In beiden Fällen musste der Notarzthubschrauber die Bergung durchführen.