Impfquote bei Jungen steigern

Die Rechnung für die noch verbliebenen Monate mit der Pandemie ist denkbar einfach. Je höher die Impfquote in der Bevölkerung, desto höher ist auch der Schutz für alle Landsleute – und desto weniger einschneidende Maßnahmen wird es in Zukunft noch brauchen. Eben weil die Quote vor allem bei den jüngeren Landsleuten noch gering ist, schrillen bei den Behörden jetzt die Alarmglocken. Erst 43 Prozent der 12- bis 19-Jährigen haben einen Stich oder zumindest einen Termin für die Erstinjektion erhalten.