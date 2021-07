Lehrerinnen unterbrechen Karenz in den Ferien

In Zukunft keine Genehmigungen mehr

Die steirischen Neos, die diese Umstände durch eine Anfrage an die zuständige Landesrätin aufgedeckt haben, laufen dagegen nun Sturm: „Niemand außer einer Lehrkraft hat die Möglichkeit, bei voller Bezahlung gemeinsam mit dem anderen Elternteil die Kinderbetreuung zu übernehmen. Unfaire Privilegien wie diese sind Gründe, warum der Berufsstand der Lehrer in der Gesellschaft immer wieder in Verruf gerät“, sagt Klubobmann und Chef der Steirer-Neos Niko Swatek.