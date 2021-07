CL-Quali: Rapid kracht bei Aufstieg auf AS Monaco

Rapid kennt seinen möglichen Gegner für die dritte Runde der Qualifikation zur Champions League: Wie die Auslosung am Montag in Nyon ergab, würden es die Hütteldorfer am 3./4. (auswärts) bzw. 10. August (heim) mit dem achtfachen französischen Meister AS Monaco zu tun bekommen! Vorerst gilt es aber, die Hürde Sparta Prag zu nehmen. Am Dienstag (20.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) gastieren die Tschechen in Wien, das Rückspiel steigt am 28. Juli.