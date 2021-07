Laute Autos sorgen für Ärger bei Anrainern

Polizei kontrolliert bereits

Seitens der Polizei wird betont, dass man sich der Situation in Eisenstadt bewusst sei. Auch wenn es von der Bevölkerung vielleicht nicht so wahrgenommen werde, komme es an den bekannten Treffpunkten laufend zu Kontrollen - und in weiterer Folge auch zu Anzeigen, erklärt ein Sprecher der Exekutive.