Reger Zustrom beim offenen Impftag in St. Veit

Für Erstimpfungen standen 1000 Impfdosen zur Verfügung. Alle am Sonntag erstgeimpften Personen erhalten ihre zweite Impfung in genau drei Wochen wieder in der St. Veiter Blumenhalle. Wer möchte, kann die Zweitimpfung auch bei einer niedergelassenen Ärztin bzw. einem niedergelassenen Arzt durchführen lassen. Die Verantwortlichen weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für den zweiten Termin keine gesonderte Einladung ergehen wird.