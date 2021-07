Fast 9000 Corona-Patienten in NÖ-Kliniken versorgt

Zumindest die Lösung des Problems liegt aber auch auf der Hand. „Nur die Impfung schützt die Menschen vor der Krankheit und die Spitäler vor einer Überlastung“, weiß der für die Kliniken zuständige Landesvize Stephan Pernkopf. Aktuell werden zwar lediglich zwölf Patienten auf Normal- und weitere neun auf Intensivstationen behandelt. Ein kurzer Blick zurück zeigt jetzt aber, wie schnell sich diese Zahlen auch wieder verändern können. Seit dem Beginn der Pandemie vor anderthalb Jahren wurden knapp 9000 Patienten in den Spitälern versorgt - die meisten davon in den Kliniken in Wiener Neustadt, Mödling und St. Pölten (siehe Grafik).