Mähdrescher geht auf Feld in Flammen auf

Mit Erntearbeiten auf einem Getreidefeld waren mehrere Landwirte in Wiener Neudorf beschäftigt. Aus vorerst unbekannter Ursache fing ein Mähdrescher während der Fahrt Feuer und setzte das durch die Hitze der vergangenen Wochen staubtrockene Feld in Brand. Der starke Wind fachte die Flammen zusätzlich an. Die Bauern verständigten sofort die Feuerwehr und zogen mit Traktoren und Pflügen Schneisen rund das Feuer, um dessen weitere Ausbreitung einzudämmen.