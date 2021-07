Minderjährige Mädchen via Handy zum Strip verführt

Zuerst Flirt, dann Anweisungen

In der Anonymität der Internet-Plattformen schien der introvertierte Tiroler, der sich im Chat „Papabär“ nannte, aufzublühen. Was mit Flirts begann, endete damit, dass er den Mädchen klare Anweisungen für sexuelle Handlungen erteilte, die sie an sich selbst ausführen sollten. Fotos und Videos davon sollten sie dem Angeklagten senden. Nur eines von drei Opfern (zwei aus Deutschland, eines aus Ostösterreich) verweigerte dies.