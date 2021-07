Protest gegen Teilverkauf der Schwarzenbergkaserne

Bei den oben angesprochenen Veräußerungen sei auch eine Reservenbildung nicht mehr gegeben. Die in der Schwarzenberg-Kaserne stationierten Einheiten und Verbände benötigten für die Ausbildung sowie Übungs- und Einsatzvorbereitungen ebenso Raum, wie die vor Ort befindlichen militärischen Sanitäts- und Logistikeinrichtungen. Österreich nehme zudem seit 1995 an NATO Partnership for Peace-Übungen und -Einsätzen teil und zeichne dabei für wichtige Unterstützungsleistungen verantwortlich, zum Beispiel um befreundeten Staaten die Durchreise von Militärs zu ermöglichen (Host Nation Support). Dafür brauche es Bewirtungs-, Nächtigungs- und Parkmöglichkeiten, „vorzugsweise an den großen Verkehrsachsen“. „Im Westen Österreichs gibt es keine mit der Schwarzenberg-Kaserne vergleichbare Möglichkeit, diese Herausforderung ohne die Behinderung der zivilen Abläufe sicherzustellen.“