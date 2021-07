Grüne beim Europark schneller als der Fristenlauf

57 Stellungnahmen sind bis Fristende am Dienstag zur Verordnung „Europark-Erweiterung“ beim Land eingegangen. Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) will die Meinungsäußerungen von Unternehmen und Verbänden nun sichten und seine Beamte bis zum Ferienende im September in die Verordnung einarbeiten lassen.