Schwindelanfall: Frau kracht mit Auto in Geschäft

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Donnerstagvormittag in Hall in Tirol ereignet. Eine einheimische Autolenkerin (27) erlitt während der Fahrt auf der Innsbrucker Straße einen Schwindelanfall. Die Frau wollte ihr Fahrzeug noch zur Seite fahren, touchierte letztlich jedoch das Schaufenster eines Geschäftes. Großes Glück hatten dabei ihre beiden Sprösslinge, die auf der Rückbank saßen, aber unverletzt blieben.