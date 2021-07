Beatrice Egli: Hat der Schlagerstar einen Freund?

„Nicht nur alleine“

In dem Gespräch ging es um ein Lieblings-Hobby der ehemaligen „DSDS“-Siegerin, das Wandern. Dabei sei sie „selten alleine“, verriet Beatrice. „Weil es schöner ist zu zweit, zu dritt, zu viert. Von daher ist es schon so. Ich genieße die Zeit auf den Bergen dann nicht nur alleine. Das kann man schon so rauslesen …“