Rapids Kühbauer: „Zweiter nimmt mir keiner ab!“

Seit fast drei Jahren ist Didi Kühbauer bei Rapid im Amt, damit ist er der längstdienende Bundesliga-Trainer. Der morgen mit Grün-Weiß im Cup gegen Wr. Viktoria loslegt, dann warten schon die Schlüsselduelle in der Champions-League-Quali gegen Sparta Prag: „Bei einem Aufstieg hätten wir Klarheit, wären wir fix in einer Gruppenphase, das würde unsere Karten nicht verschlechtern“, spricht der 50-Jährige die nach wie vor drohenden Abgänge (Kara, Ullmann, Fountas) an. „Ich hoffe, dass alle bleiben, aber das steht in den Sternen, mir sind die Händen gebunden.“