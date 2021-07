Emotionaler Post! Sancho reagiert auf Rassenhass

„Das schlimmste Gefühl“

Die verpasste Titel-Chance schmerzt allerdings noch immer. Sancho: „Ich hatte ein paar Tage Zeit, um über das Finale vom Sonntag nachzudenken und fühle immer noch eine Mischung aus Emotionen. Ich möchte mich bei all meinen Teamkollegen, dem Trainerstab und vor allem bei den Fans entschuldigen, die ich im Stich gelassen habe. Das ist mit Abstand das schlimmste Gefühl, das ich in meiner Karriere erlebt habe. Es ist schwer, das wirkliche Gefühl in Worte zu fassen, aber es gab so viel Positives aus diesem Turnier mitzunehmen, obwohl die Niederlage noch lange schmerzen wird.“