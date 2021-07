Südoststeirer Spitzenreiter bei Kinder-Impfungen

Bezirk Weiz hat 2020 am stärksten zugelegt

Interessant ist dabei, dass es in den Bezirken größere Unterschiede bei der Impfbeteiligung gibt. So ist laut den aufgeschlüsselten Bezirkszahlen, die der „Steirerkrone“ vorliegen, die Südoststeiermark bei der MMR-Impfung im Vorschulalter steirischer Spitzenreiter (siehe Grafik oben). 90,4 Prozent aller Kinder bis sechs Jahre im Südosten des Landes sind demnach im letzten Jahr gegen Masern-Mumps-Röteln immunisiert worden. Im Steiermark-Schnitt sind es 85,2 Prozent. Schlusslicht in der Grünen Mark ist der Bezirk Liezen mit einer Impfbeteiligung von 76,1 Prozent. Am vorletzten Platz rangiert der Bezirk Weiz mit 78,7 Prozent - dafür verzeichnet man hier mit einem satten Plus von 3,3 Prozent den mit Abstand größten Zuwachs im Vergleich zu 2019.