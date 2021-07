Träume aus der Kindheit füllen jetzt ein Museum

Nebenbei begann er mit Ausbau und Sanierung eines Vierkanthofs in Neulengbach. Gerade als er sich fragte, was sich neben Flipperautomaten dort noch unterbringen ließe, erhielt sein ältester Sohn ein erstes Lego-Technik-Set. „Für mich war das so was wie der nächste Kindheits-Flashback“, schmunzelt Schmatz. Und er startete prompt mit einer neuen Sammlung. „Mittlerweile besitze ich mehr als 1000 Sets, darunter sämtliche jemals herausgebrachten Technik-Bausätze und Lego-Züge“, schildert er.