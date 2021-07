„Corona konnte den Urlaub nicht trüben“

Beim Einsteigen in das Flugzeug auf der griechischen Insel Kos waren es noch 33 Grad - bei der Ankunft im Innsbrucker Regen stoppte die Eurowings-Maschine bei 16 Grad. Dennoch strahlten die nun zurückgekehrten Urlauber, als ob die Sonne auch in Tirol scheinen würde. Denn Corona war zwar präsent, konnte die Ferienwoche aber nicht trüben. „Dass uns einige Formalitäten erwarten, haben wir ja gewusst“, spielen Mona aus Steinach und Freund Michael auf die griechische Einreiseregistrierung an.