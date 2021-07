Die Eiszeit wirft ihre Schatten schon voraus

Eine Chance für alle

„Wir haben so viele Spiele, weil wir dieses Jahr einen tiefen Kader mit vielen talentierten, jungen Spielern haben. Also werden alle bei uns in Graz starten. Ich möchte allen jungen Spielern eine Chance geben, sich zu beweisen. Im Laufe des Trainingslagers werden wir entscheiden, wer in der ALPS-Liga und wer in der ICE-Hockey-Liga startet“, so Cheftrainer Gustafsson.