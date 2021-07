Müll-Sünder in Wäldern: Ein toter Fuchs klagt an

Jörg Schörghuber ist ein junger, besonnener Revierjäger in Bad Mitterndorf - doch dieser Anblick brachte ihn in Rage: Ein junger Fuchs lag reglos am Wegrand. Nur noch schwach atmend, mehr tot als lebendig vor Hunger und Durst. Sein Kopf steckte hilflos in einer Dose fest, die scharfen Zacken hatten tiefe Wunden in Hals und Gesicht gerissen, aus ihnen krabbelten Fliegenmaden.