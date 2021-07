Engpässe: Keine neuen Impftermine in NÖ buchbar

Lösung in Sicht

Nach Gesprächen mit dem Gesundheitsministerium scheint laut „Krone“-Infos jetzt aber eine rasche Lösung in Sicht. Am Dienstagabend, allerspätestens Mittwochfrüh sollen wieder neue Termine gebucht werden können. Wie die „Krone“ zudem erfuhr, sollen die neuen Termine ab Mittwoch dann wahlweise einzeln, oder - wie bisher - auch mit einem fixen Stichtag für die Zweitimpfung gebucht werden können.