Metternich: Die vielen Facetten des Fürsten

Klemens Wenzel Lothar von Metternich gilt als einer der größten Diplomaten der Neuzeit. Sein Name ist untrennbar mit dem Wiener Kongress verknüpft, bei dem er mit viel Geschick die Neuordnung des europäischen Kontinents nach dem Sturz Napoleons I. lenkte. Wie wurde er zu dem Staatsmann, als der er Einzug in die Geschichtsbücher gefunden hat und steckt hinter der Fassade des politischen Hardliners noch mehr? Das erfahren Sie in einer neuen Folge von „Damals - Spuren der Vergangenheit“ mit Fremdenführer Charles Sperl.