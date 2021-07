Constantini-Camps: Startschuss mit 60 Kindern!

Am Beginn der ersten Ferienwoche liegt König Fußball in der Luft. Einerseits kürten sich die Italiener zum Europameister und die Freude darüber wirkt bei vielen Fans nach, andererseits feilen Nachwuchs-Kicker im Sportcamp von Ex-Nationaltrainer Didi Constantini und Ex-Fußballprofi Andi Schiener an ihrer Technik.