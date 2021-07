Ein Ex-Jedermann geht fremd

Es ist keine exklusive Lesung, aber eine, mit der sie in Österreich schon mehrfach das Publikum begeistert haben. In der verzweifelten, tragikomischen und tierischen Liebesgeschichte „Auf dem Schlachthof“ von Antoine Jaccoud schlüpft das Schauspieler-Ehepaar Peter Simonischek und Brigitte Karner in die Rollen des Stiers „Furioso“ und der Milchkuh „Martha“ – vereint auf ihrem letzten Weg zur Schlachtbank. Den daraus entspringenden Dialog aus Liebe, Zärtlichkeit, Trost und Mut erweckten Simonischek und Karner bei früheren Aufführungen nicht nur mit ihrer ganzen Schauspielkunst, sondern auch mit der Vertrautheit einer langjährigen Partnerschaft zum Leben. Musikalisch erklingt dazu ein eigens komponierter Soundtrack von Emil Berliner. Das jüngste Kritiker-Fazit beim Theaterfestival Steudltenn in Tirol: „Berührende Dialoge, feiner Humor.“