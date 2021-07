Liverpool, Ajax, Leipzig: Topteams Gast in Grödig

Klopps Wiedersehen mit Mainz in Grödig

Bevor es wieder zurückgeht, steht für den Champions-League-Sieger von 2019 und 19-fachen englischen Meister (zuletzt 2020) ein Testspiel an. Und zwar am 23. Juli in Grödig gegen den deutschen Bundesligisten Mainz – jener Klub, bei dem Klopps Trainerkarriere 2001 begonnen hatte.